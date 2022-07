Einbrecher nahmen Baucontainer ins Visier

Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, brachen zwei unbekannte Männer in zwei Baucontainer in Illmitz ein. Ein Nachbar beobachtete, wie sie Baumaschinen und Werkzeuge in einen silberfarbenen Pkw-Kombi verluden und verständigte sofort die Polizei. Die Fahndung nach den Tätern verlief bisher ohne Erfolg. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Vermutlich dieselben Täter stahlen in derselben Nacht aus einem Baucontainer in Pamhagen wieder Baumaschinen und Werkzeuge. Der Schaden dürfte sich dort im niedrigen vierstelligen Eurobereich bewegen.

Alarmanlage vertrieb Einbrecher

In Parndorf versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Wirtschaftsgebäude und zwei Lagercontainer aufzubrechen. Gestohlen wurde jedoch nichts, weil die Täter durch eine Alarmanlage gestört wurden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.