Orieschnig von Diözese zu VAMED gewechselt

„Ich gehe mit enormem Respekt an diese Tätigkeit heran. Es ist eine große und reizvolle Aufgabe“, sagte Orieschnig im Interview mit Kathpress. Die ihm gebotene Möglichkeit, „humanistische Bildung, Internationalität, branchenübergreifende Vernetzung sowie wissenschaftliche und kulturelle Expertise“ in die Entwicklung eines „enorm dynamischen und gleichzeitig hochgradig sinnstiftenden Unternehmens“ einzubringen, habe er als „überaus ehrenvolle Herausforderung“ empfunden, so Orieschnig.

Die Gesamtverantwortung für die Presse- und Medienarbeit der Diözese Eisenstadt liegt weiterhin bei Melanie Balaskovics, die seit dem Vorjahr die „Hauptabteilung Diözesane Medien“ leitet.