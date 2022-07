Bosnien: Ehepaar aus Andau mit Kleinflugzeug verunglückt

Das Ehepaar aus Andau (Bezirk Neusiedl am See) war von Fertöd aus in Richtung Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien Herzegovina, unterwegs. An Board des Kleinflugzeuges waren der 70-jährige Pilot und seine 69-jährige Ehefrau. Der Mann war erfahren, sei viel geflogen, hieß es von der Familie. Auch die Route war dem 70-jährigen Burgenländer laut seiner Familie bekannt. Den Absturz konnte sich deshalb am Montag noch keiner erklären.

Video einer Tageszeitung nach dem Absturz Klix.ba.

Unfallursache noch unklar

Die Ursache wird von Ermittlern vor Ort geprüft, heißt es in lokalen bosnischen und kroatischen Medienberichten. Unter Berufung auf erfahrene bosnische Piloten berichtete die Tageszeitung „Vecernje novosti“ allerdings, dass hohe Temperaturen und ungünstiges Terrain zum Absturz der Maschine beigetragen haben durften. Zum Absturz des Flugzeuges sei es gegen 15.00 Uhr in der Region von Nisici, etwa 24 Kilometer nördlich von der bosnischen Hauptstadt, gekommen.