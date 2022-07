Strohmayer-Dangl vor EM-Teilnahme

Niklas Strohmayer-Dangl feierte bei einem Meeting in Irland einen klaren Sieg über 400 Meter Hürden und sammelte so wichtige Punkte für die Rangliste zur EM-Qualifikation. Er sei mit seiner Zeit von 51:25 Sekunden wegen der äußeren Bedingungen durchaus sehr zufrieden. Es sei sehr windig gewesen und es habe drei Minuten nach dem Rennen zu schütten begonnen. Im Europa-Ranking habe er sich von Platz 39 auf Platz 37 verbessert.

EM-Startplatz bei Meeting in Eisenstadt absichern

Aktuell hat Niklas Strohmayer-Dangl also – nach eigenen Angaben – den letzten freien Startplatz bei der Europameisterschaft in München am Mitte August inne. Damit das so bleibt, findet Montagabend in Eisenstadt ein kleiner Wettkampf statt, bei dem er seinen Startplatz absichern will. Für einen Sieg würde er 15 Punkte bekommen, so der Leichtathlet.

Am Dienstag steht dann fest, ob Niklas Strohmayer-Dangl die Qualifikation für die EM wirklich geschafft hat. Der 20-Jährige verbesserte heuer seine Bestzeit über 400 Meter Hürden um fast zwei Sekunden und lief so in die erweiterte europäische Spitze.