Hitzewelle trifft Wildtiere: Jägerschaft hilft

In vielen Teilen des Burgenlands sorgen Jägerinnen und Jäger in den Wäldern für frisches Wasser für das Wild. Wildtränke und Suhlen werden regelmäßig befüllt, um die Tiere bei den Temperaturen zu unterstützen. Diese werden häufig bei Waldspaziergängen von Menschen aufgescheucht und verlieren so zusätzlich Flüssigkeit.

Wildtiere morgens und abends auf Wassersuche

Landesjägermeister Roman Bunyai empfiehlt daher Spaziergänge in den Morgen- oder Abendstunden zu vermeiden, da das Wild zu dieser Zeit auf Wasser- und Nahrungssuche ist. Ist das bei den momentanen Temperaturen nicht möglich, rät Bunyai, dass man darauf achtet, auf den Wegen zu bleiben um nicht in die Gebiete der Wildtiere einzudringen. Es sollen so Ruhezonen für die Tiere geschaffen werden.

Auch aktiv können Privatpersonen handeln und die Tiere mit Wassertränken zu unterstützen. „Es ist dabei darauf zu achten, dass es entsprechende Aufstiegshilfe gibt“, so Bunyai. Ist die Tränke nämlich zu hoch und sind keine Auf- und Abstiegshilfen vorhanden, würden Kleintiere nicht mehr hinauskommen und ertrinken. Als wichtige Maßnahme nennt Bunyai, generell in der Natur für Ruhe zu sorgen.