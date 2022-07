Neusiedler See: Absichtserklärung mit Ungarn

Auf Basis des Abkommens, das in Budapest unterzeichnet wurde, sollen konkrete und nachhaltige Projekte und Initiativen im Bereich der Infrastruktur, der Energie und Umwelt, des Klimas, des öffentlichen Verkehrs und der Mobilität sowie des Tourismus umgesetzt werden. Konkret vereinbart wurden bilaterale Verhandlungen über den Ausbau des Moson-Donau-Bewässerungskanals von Janossomorja bis zur Staatsgrenze. „Gemeinsames Ziel ist es, den Wasserstand im Naturraum Seewinkel – Neusiedler See zu stabilisieren und das sensible Ökosystem der Region langfristig abzusichern“, erklärte Doskozil laut Landesmedienservice.

Doskozil: „Es ist knapp vor zwölf“

Diese Wasserzufuhr für den Neusiedler See aus der ungarischen Moson-Donau sei aber ein sensibles Thema, so Doskozil. Denn auch die Region auf ungarischer Seite und die Landwirtschaft in dieser Region benötige Bewässerung. Auch Szijjarto betonte die Bedeutung des Neusiedler Sees. Wegen der Klimaveränderungen der vergangenen Jahre sei es nun die Frage, ob es den See auch weiterhin geben werde, dafür brauche man eine Lösung.

„Wir erwarten jetzt von den Experten, dass sie uns sagen, was zu tun ist“, so der ungarische Außenminister. „Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist knapp vor zwölf“, ergänze Doskozil – mehr dazu auch in Seewinkel: Doskozil kritisiert Bewässerung und Neusiedler See: Tiefster Wasserstand seit 1965. Eine Austrocknung des Neusiedler Sees wäre eine glatte Katastrophe, waren sich alle einig.

Windparks und umweltfreundliche Mobilität

Geprüft werden sollen außerdem die Errichtung eines Windparks in der Grenzregion sowie umweltfreundliche Mobilität. Ausgebaut werden soll der grenzüberschreitende öffentliche Verkehr. Das Memorandum schließe auch ein klares Bekenntnis ein, die Region Fertö-Neusiedler See weiterzuentwickeln und dabei die Zusammenarbeit im Tourismus zu verstärken.

Szijjarto: Außergewöhnliche Zeiten

Man erlebe außergewöhnliche Zeiten, sagte der ungarische Außenminister Szijjarto. Umso wichtiger sei es, diesen Herausforderungen in guter und ausgewogener, grenzüberschreitender Zusammenarbeit gemeinsam auf Augenhöhe zu begegnen und diese zu bewältigen. Das gelte auch für die Region Neusiedler See. Hier sei das gemeinsame Ziel und die gemeinsame Verantwortung, eine Lösung zu finden.