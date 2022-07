Eine 87-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl ist im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 52 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich sieben Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 4.279. Insgesamt 127.034 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 131.882. Das Burgenland hat 1 Todesfall zu beklagen: