Tourismus: Nächtigungen rückläufig

Die burgenländischen Tourismusbetriebe verzeichneten von Jänner bis Mai 890.000 Nächtigungen, gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 war das ein Minus von 8,5 Prozent. Für Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel kein Grund zur Panik.

„Ich weiß, mit einem Minus soll man sich nicht rühmen. Aber wir sind trotzdem Nummer eins in Österreich, wenn man bedenkt, dass der Durchschnitt aller anderen Bundesländer minus 20,5 Prozent beträgt. Also kommen wir da halbwegs, wenn es so bleibt, mit halbwegs vernünftigen Zahlen durch die Saison“, so Tunkel.

Neue Kooperation mit dem ARBÖ

Vernünftige Zahlen – aus Sicht von Tunkel – liefert auch die Burgenland Card. Seit 1. März wurden 130.000 Karten ausgegeben. Für die Gäste gibt es mit der Karte reduzierte Angebote oder Gratis-Leistungen. Neuer Partner ist der ARBÖ Burgenland. Radtouristen, die eine Burgenland Card haben, können die ARBÖ-Pannenhilfe in Anspruch nehmen.

ORF

Bei einer Fahrradpanne sind Leistungen des ARBÖ und kleine Ersatzteile, die für eine Weiterfahrt benötigt werden, kostenlos und werden mit dem Vorweisen der Burgenland Card gedeckt, auch ohne ARBÖ-Mitgliedschaft. „Wir können schnelle und effiziente Hilfe garantieren. Im Durchschnitt dauert es nur 36 Minuten vom Anruf bis zum Eintreffen des Technikers“, so ARBÖ-Präsident Peter Rezar.

Werbetour und Burgenland-Shop

Im kommenden Frühjahr geht der Burgenland Tourismus auf Werbetour nach Deutschland, West-Österreich und in die Schweiz. Das soll ebenso neue Gäste ins Land bringen, wie ein eigener Burgenland-Shop mit regionalen Produkten, der im Outlet-Center Parndorf gebaut werden soll.