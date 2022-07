Corona-Ampel überwiegend orange

Entscheidend für die Farbgebung ist die Risikozahl, die zu einem hohen Anteil auf der Zahl der nachgewiesenen Infektionen beruht. Die höchste hat derzeit Wien mit 71,6 vor dem Burgenland mit 69,6. Ab 50 ist man im Bereich des hohen Risikos. Insgesamt verschlechterte sich der Wert in sämtlichen Bundesländern.

Bezirke: Hohe Inzidenzen im Burgenland

Der Bezirk mit der höchsten Inzidenz der vergangenen sieben Tage war Wien, vor Oberpullendorf und Neusiedl am See. Das Prognosekonsortium schlug zuletzt vor, sich mehr auf den Spitalsbelag zu konzentrieren, da die Infektionszahlen angesichts der unterschiedlichen Testfreudigkeit die Virusverbreitung nicht mehr zuverlässig abbilden.

Spitäler: Prognosen sehen weiteren Anstieg

Was den Belag der Spitäler betrifft, weist das Burgenland sowohl auf Normal- als auch auf Intensivstationen den ungünstigsten Wert auf. Die Prognosen für die kommenden zwei Wochen gehen so gut wie überall von einem weiteren Anstieg aus, allerdings nicht in einen kritischen Bereich – mehr dazu in 434 Neuinfektionen, zwei Todesfälle. Seitens der KRAGES heißt es, dass einzelne Betten gesperrt sind – und die Patienten dann auf andere Stationen kommen.

Ärzte und Pflegepersonal gesucht

Beim Pflegepersonal komme man in den KRAGES-Spitälern noch über die Runden. Gesucht werden hingegen etwa 20 Ärzte – für alle Fachbereiche. Aus dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt heißt es man sucht 19 diplomierte Kranken- und Gesundheispflegerinnen und pfleger sowie 4 Fach und 4 Assistenzärzte und auch einen Pysiotherapeut und eine Hebame.