Marz: Feuerwehr löschte Flurbrände

Am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr wurde die Feuerwehr Marz wegen eines großen Flurbrandes im Bereich Kirchäcker alarmiert. Nur fünf Minuten danach rückte das erste von insgesamt vier Fahrzeugen zum Löscheinsatz aus. Von dem Brand betroffen war ein Stoppelfeld in der Größe von etwa eines Fußballfeldes, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Dank des raschen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Flächen verhindert werde. Für Personen bestand laut Feuerwehr trotz den Nähe zu Wohngebieten keine Gefahr.

Bereits am Dienstag war die Feuerwehr Marz gemeinsam mit der Feuerwehr Rohrbach im Einsatz um einen Flurbrand zwischen Marz und Rohrbach zu löschen. Auch hier konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Verletzt wurde auch in diesem Fall niemand.