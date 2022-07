Auto überschlug sich: Zwei Verletzte

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 2.00 Uhr früh am Radweg zwischen Breitenbrunn und Purbach (Bezirk Neusiedl am See). Der Lenker des Autos wollte nach eigenen Angaben einem Reh ausweichen, das die Fahrbahn querte. Der Ausweichversuch ging allerdings schief, das Auto überschlug sich und landete in einem Weingarten.

Keine Lenkberechtigung, leichte Alkoholisierung

Die beiden 19-Jährigen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und alarmierten über den Rettungsnotruf die Einsatzkräfte. Sie wurden von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Eisenstadt verbracht. Bei dem Lenker konnte eine leichte Alkoholisierung festgestellt werden. Er war laut Polizei außerdem nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Der 19-Jährige wird angezeigt.

Die Feuerwehr Purbach war mit zehn Personen im Einsatz um die Fahrbahn zu reinigen und das Unfallauto zu bergen.