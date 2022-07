Wirtschaftsagentur fusioniert Fonds Athena und BRB

Seit Gründung der Athena Burgenland im Jahr 2002 und des BRB-Fonds im Jahr 2010 wurde Eigenkapital in mehr als 40 Beteiligungsunternehmen mit einem Transaktionsvolumen in der Höhe von rund 70 Millionen Euro investiert. Damit wurden mehr als 240 Millionen Euro an Fremdkapital ausgelöst. Alleine in diesen Beteiligungsunternehmen konnten dadurch rund 2.500 Arbeitsplätze geschaffen werden, beziehungsweise abgesichert werden.

„Effiziente Unternehmensstruktur“

Erfolgsbeispiele seien unter anderem die gelungene Sanierung von Neudörfler Büromöbel, sowie der Aufbau des europaweit führenden Milchalternativen-Herstellers MONA-Oberwart, so Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Nach der Integration der Regional Management Burgenland GmbH zu Jahresbeginn würde man mit dieser Fusionierung den nächsten Schritt im Sinne einer effizienten Unternehmensstruktur gehen, sagte Michael Gerbavsits, der für Beteiligungen zuständige Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland und Aufsichtsratsvorsitzender bei der Athena.

Athena wird mit EU-Mitteln kofinanziert und versorgt burgenländische Klein- und Mittelbetriebe mit Eigenkapital, sowie eigenkapitalähnlichen Mitteln – zu marktkonformen Konditionen. Im Jahr 2021 haben die Risikokapitalfonds knapp fünf Millionen Euro in burgenländische Klein- und Mittelbetriebe investiert. Das aktuelle Beteiligungsportfolio umfasst 13 Unternehmen, in denen derzeit 960 Mitarbeiter beschäftigt sind.