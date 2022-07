Landesbibliothek und -archiv wieder geöffnet

Nach den jahrelangen Modernisierungs- und Umbauarbeiten wurde das Kulturzentrum Mattersburg im Mai wiedereröffnet. In dem großen Gebäudekomplex sind beispielsweise das Literaturhaus und die Volkshochschule untergebracht – mehr dazu in KUZ Mattersburg eröffnet nach Umbau im Mai und KUZ Mattersburg mit Festakt wiedereröffnet.

ORF

Die burgenländische Landesbibliothek ist von Eisenstadt nach Mattersburg umgezogen. Nach dem Umzug kann man nun wieder in alten Dokumenten stöbern und historische Bücher lesen. „Die Übersiedlung war natürlich – wie man heutzutage sagt – eine ‚Challenge‘ sondergleichen. Es ist nicht so einfach unsere 140.000 Bücher zu übersiedeln, und zwar so, dass eine Ordnung aufrecht erhalten bleibt“, so Jakob Perschy, Leiter der burgenländischen Landesbibliothek.

ORF

Michael Hess, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Landesbibliothek, betont, dass Landesbibliothek und Landearchiv öffentliche Einrichtungen und damit für alle zugänglich sind. „Wir sprechen insbesondere Heimatforscher, Studentinnen und Studenten und auch immer mehr Schüler für ihre vorwissenschaftliche Arbeit an. Wir haben ganz viel von und über das Burgenland. Diese Leute sind bei uns besonders gut aufgehoben“, so Hess.