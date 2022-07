Paketieren für den guten Zweck

Unter dem Motto „Wir paketieren für Licht ins Dunkel“ werden die Schulpakete für Hunderte Klassen in ganz Österreich zusammengestellt. Jede Schule lieferte bereits vor Schulschluss Bedarfslisten. Manches wird exakt für jeden Schüler oder für jede Schülerin zusammengestellt, dann wird wieder klassenweise gepackt.

Hinter dem Ganzen steht die Papier- und Buchhandlung Knotzer in Mattersburg. Auch die Papierbranche kämpft mit Knappheit und Teuerungen, diesbezüglich hatte das Familienunternehmen Glück. „Wir haben schon im Oktober eingelagert, deshalb sind wir da auch relativ glimpflich davon gekommen“, so Philip Knotzer.

Familien in finanzielle Notlage helfen

Fast täglich wird ab 7.00 Uhr in der 1.000 Quadratmeter großen Halle gepackt. Rund 15 Ferialpraktikantinnen sind im Einsatz. Manche sind schon seit Jahren dabei. Schule für Schule wird abgearbeitet, dann geht es ans Ausliefern. Seit Jahren versucht man Familien, für die der Schulstart eine finanzielle Belastung ist, zu helfen.

ORF

„Das darf es in Österreich nicht geben“

„Begonnen hat es, als wir Schulartikel zurückbekommen haben, mit der Erklärung, dass sich die Eltern das nicht leisten können. Und wir haben gesagt, das darf es in Österreich nicht geben“, so Knotzer.

Für jedes Paket geht eine Spende an „Licht ins Dunkel“. Außerdem werden auch Hefte an Familien in Not gespendet. Und die Botschaft „den Menschen sehen“ wird auch in den Schulheften zum 50. Jubiläum von „Licht ins Dunkel“ an Tausende Kinder in Österreich weitergegeben.