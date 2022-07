Chronik

Rudersdorf: Feuerwehrfrauen fahren zur WM

Die Feuerwehr-Damen aus Rudersdorf-Berg (Bez. Jennersdorf) nehmen an der Weltmeisterschaft 2022 in Slowenien teil. Am Sonntag wurde die Damenwettkampftruppe, die es seit 24 Jahren gibt, in ihrer Heimatgemeinde verabschiedet.