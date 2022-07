Benefizkonzert von Ukrainern für die Ukraine

Die Georgierin Ketevan Sepahsvili und der Ukrainer Giorgiy Lomakov spielten eine Sonate von Franz Schubert. Für viele von ihnen war Auftreten vor Publikum zur Zeit schwer möglich. „Diese Situation, die jetzt eingetreten ist, seit Februar, hat mich schwer getroffen und darum freue ich mich jetzt sehr, dass jetzt so viel für die Ukraine geschieht“, so Kurt Schmid, Dirigent des Symphonieorchesters Luhansk.

Ein Ausschnitt aus der Sonate von Franz Schubert, die von der Georgierin Ketevan Sepahsvili und dem Ukrainer Giorgiy Lomakov gespielt wurde

Die Sopranistin Olena Shiryaeva sang ein ukrainisches Volkslied. Sie ist Sängerin der Oper Kharkiv. Das gesamtes Ensemble, also Orchester, Chor, Ballett und Solisten, insgesamt mehr als 200 Erwachsene, lebt mit 28 Kindern in einem Flüchtlingslager in der Slowakei.

Erlös ging an „Apotheker ohne Grenzen“

„Es ist schade, dass es unter so einem Vorzeichen sein musste, in so einem Saal zu spielen, in dem so viele berühmte Musiker aufgetreten sind. Das ist der Traum jedes Musikers“, sagte Dmytro Morozov, Chefdirigent der Oper in Kharkiv.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Es ist nicht nur musikalisch berührend – wenn Natalia Fomenko und ihr Sohn, der Flötist Yaroslav Vodovozov gemeinsam eine Sonate von Maksym Berezovsky spielen. Sie trafen einander im Haydnsaal zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges. Der Erlös des Benefizkonzerts ging an „Apotheker ohne Grenzen“.