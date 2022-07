Schwerer Motorradunfall bei Rechnitz

Der Unfall ereignete sich auf der Passhöhe der Geschriebensteinstraße. Ein Motorrad prallte gegen einen Rad-Shuttlebus. Der Motorradfahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber C16 in das Krankenhaus nach Eisenstadt geflogen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Rechnitz mit 26 Mann, Polizei und das Rote Kreuz. Zur Unfallursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Pkw-Lenker bei Zusammenstoß in Pinkafeld verletzt

Am Samstag stießen am Meierhofplatz in Pinkafeld aus ungeklärter Ursache zwei Pkw zusammen. Eine Person wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Unfallstelle waren ein Notarzt, sowie zwei „first responder“ bereits vor Ort. Die verletzte Person wurde vom Rettungsdienst Notfallmedizinisch versorgt und anschließend in das Krankenhaus Oberwart eingeliefert.

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld war mit einem Einsatzleitfahrzeug, einem schweren Rüstfahrzeug, einem Rüstlöschfahrzeug, einem Wechselladerfahrzeug und fünfzehn Mann vor Ort. Die Unfallstelle wurde abgesichert und nach den Erhebungen der Polizei wurden die zwei Unfallfahrzeuge abgeschleppt.