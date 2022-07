Schlossspiele können wieder spielen

„Der Bockerer“ mit Intendant Wolfgang Böck in der Hauptrolle kehrt am Freitagabend wieder auf die Bühne zurück. Schon kurz nach der Premiere musste der Festspielbetrieb wegen einigen Coronavirusfällen im Ensemble vorübergehend eingestellt werden – mehr dazu in Schloss-Spiele: Absagen wegen CoV-Erkrankungen.

Zusätzliche Augusttermine fixiert

Nach einer weiteren Absage am Donnerstag – mehr dazu in „Der Bockerer“ fällt wieder aus, könne der Betrieb mit Freitag nun fortgesetzt werden, heißt es von den Schlossspielen. Gespielt wird noch bis zum 31. August. Jetzt sind drei weitere Zusatzvorstellungen am 4., 5. und 6. August fixiert worden.