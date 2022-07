Flurbrand Pöttsching: Mehrere Wehren im Einsatz

Der Brand ist etwas außerhalb der Gemeinde Pöttsching im Bereich eines landwirtschaftlichen Betriebs ausgebrochen – fünf Feuerwehren waren im Einsatz. Kurzfristig konnte zwar Brand aus gegeben werden, um ca. 15.30 Uhr gab es laut der Landessicherheitszentrale erneut einen Alarm. Es brach wieder ein Flurbrand aus, und zwar in näherer Umgebung des ersten Brandes. Die fünf Feuerwehren rückten erneut aus, nach etwa einer Stunde konnte wieder Brand aus gegeben werden. Die Brandursache ist noch unklar. Aufgrund der Hitze kann es derzeit aber häufiger zu Flurbränden kommen. Drei Feuerwehren aus dem Bezirk Mattersburg und zwei Feuerwehren aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung waren im Einsatz.

Auch großer Flurbrand in Niederösterreich

Aus dem Burgenland zu sehen sind auch erneut Rauchsäulen vom Brand in Großmittel (NÖ). Am Mittwoch war dort ein Flurbrand ausgebrochen – mehr dazu in Großmittel: Brandwache über Nacht. Kilometerweit waren Rauchsäulen sichtbar, etwa bis nach Wiener Neustadt oder bis zum Neufelder See im Burgenland. Am Donnerstag kam es vereinzelt noch zu Glutnestern – mehr dazu in Brand auf Sperrgebiet: Weiterhin Glutnester.