Kinderbetreuung im Burgenland gefragt

Die Quote der in Kindertagesheimen betreuten Unter-Dreijährigen weist Zuwächse in allen Bundesländern auf – mehr dazu auch in news.ORF.at. Spitzenreiter ist Wien, unmittelbar gefolgt vom Burgenland. Im Burgenland besuchen 37 Prozent der Kleinsten eine Kinderbetreuungseinrichtung, vor zehn Jahren waren es 29 Prozent. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria hervor.

97,1 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen im Kindergarten

Den zweiten Platz belegt das Burgenland im Bundesländervergleich auch bei der Betreuung der Drei- bis Fünfjährigen. 97,1 Prozent besuchen den Kindergarten. Und für alle Kinder ab fünf, die im darauffolgenden Jahr schulpflichtig werden, besteht seit 2010 die Verpflichtung zumindest halbtägig den Kindergarten zu besuchen. Burgenlandweit gibt es laut Statistik Austria 300 Kinderbetreuungseinrichtungen. 11.078 Kinder werden von 1.975 Kindergarten-Pädagoginnen und -Pädagogen betreut.