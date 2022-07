„Früchteküche“ in Kittsee

Begonnen hat alles im Jahr 1931 mit den Brüdern Josef und Ignaz Unterweger. Mittlerweile wird die Firma Unterweger in dritter Generation, also von der Enkelin des Gründers Ignaz Unterweger, geleitet.

Ursprung in Tirol

„Mein Großvater ist Konservenmacher in Tirol gewesen, und so hat das Ganze gestartet mit den Preiselbeeren aus der Region, die dann eingekocht worden sind. Als unser Bedarf gestiegen ist, sind mein Großvater und sein Bruder einfach mit einem LKW hier Richtung Kittsee ins Burgenland gefahren. Hier haben sie dann geschaut, was es gibt, wo man das Obst herbringen könnte. Und so sind wir hier gelandet“, sagt Geschäftsführerin Michaela Hysek-Unterweger.

Personalmangel spürbar

Der Standort in Kittsee besteht seit 1961 und exportiert die Produkte nach Österreich, Deutschland und Italien. Zu den Abnehmern zählen Bäckereien, Gastronomie und Handel. Das Unternehmen ist auch von den aktuellen Krisen betroffen wie etwa dem Personalmangel.

„Wir spüren den Personalmangel sehr stark. Wir sind hier in der glücklichen Lage, dass man mit vier Personen ganz gut über das Jahr auskommen. Und bei den Saison-Mitarbeitern haben wir eine stehende Truppe, die immer wiederkommt. Aber wir merken es in Tirol sehr stark und ich fürchte, dass sich das auch hier auswirken wird“, erklärte Export- und Projektmanager Paul Hysek-Unterweger.

Teuerung hat Auswirkungen

„Es steigt der Zuckerpreis massiv, es steigen die Obstpreise. Gott sei Dank nicht alle. Es steigt der Preis für die Dosen. Es wird alles deutlich teurer und in Summe schauen wir, dass dann die Preissteigerungen unserer Produkte so moderat wie möglich sind. Aber wir müssen leben. Wir werden die Preise zwischen zehn und 30 Prozent sicher noch einmal steigern müssen“, so Paul Hysek-Unterweger. Die Unterweger Früchteküche hat einen Jahresumsatz von 13 Millionen Euro.