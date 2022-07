Dieter Sachs ist neuer Trainer des FC Südburgenland

Die Enttäuschung war groß, als der FC Südburgenland Ende Mai nach 20 Jahren in der Bundesliga den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste. Sechs Wochen später ist das Tal der Tränen einer Aufbruchstimmung gewichen. Nach dem Rücktritt des Duos Maximilian Senft und Benjamin Posch wurde mit Dieter Sachs pünktlich zum Trainingsstart ein neuer Trainer präsentiert. Er möchte mit dem FC Südburgenland so bald wie möglich zurück in die Bundesliga.

„Ich glaube, wir sind sehr professionell aufgestellt. Wir haben extrem hohe Ziele. Wir wollen so schnell wie möglich dort wieder hin, wo sie waren“, so Sachs.

FC Südburgenland

Neue Saison startet Ende August

Sachs ist im Frauenfußball ein Quereinsteiger. Als Trainer kann er auf 14 Jahre Erfahrung zurückgreifen und war zuletzt in der niederösterreichischen zweite Klasse-Wechsel tätig. Eine Frauenfußballmannschaft trainierte er bisher aber noch nicht.

„Für mich war es die Entscheidung, einfach mal etwas ganz neues Neuland zu probieren. Und natürlich, wenn man die Chance hat, Bundesligamannschaft zu trainieren, dann kann man einfach nicht Nein sagen“, sagte Sachs. In den nächsten Wochen wird Sachs sein Team näher kennenlernen und auf die Saison vorbereiten. Ende August startet die neue Zweitliga-Spielzeit mit einem Auswärtsspiel beim USC Landhaus in Wien.