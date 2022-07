Entlastungspaket gegen Teuerung

Anspruch darauf haben zirka 30.000 armutsgefährdete Haushalte im Burgenland. All jene, die unter die Heizkostenzuschussregelung fallen, bekommen den Maximalbetrag, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

„Wir haben uns das jetzt so vorgestellt, dass wir an der Schwelle des Heizkostenzuschusses 700 Euro an einmaligen Zuschuss ausbezahlen werden und dann bis zur Oberkante linear verlaufend, als geringsten Betrag dann 400 Euro ausbezahlen werden. Das ist ein Einmalbetrag, den wir ab Oktober ausbezahlen werden. Die Anträge diesbezüglich werden dann in weiterer Folge ab September gestellt werden können“, so Doskozil.

Wohnbeihilfe wird erhöht

Ob ein Haushalt einen Bonus bekommt – und wie hoch dieser ist –, hängt von der Höhe des Netto-Einkommens ab. Bei einem Ein-Personen-Haushalt liegt die Einkommensgrenze etwa bei 1.200 Euro netto pro Monat. Außerdem wird ab September die Wohnbeihilfe von drei Euro auf fünf Euro erhöht. Finanziert wird das Paket über einen 16 Millionen schweren Sozial- und Klimafonds – mehr dazu in Land richtet Klima- und Sozialfonds ein.

Im Rahmen der Pressekonferenz forderte Doskozil einmal mehr Maßnahmen der Bundesregierung, wie etwa die Einführung eines Preisdeckels im Energiesektor.