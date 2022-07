Erster Meistertitel für Tigers

Die beiden Damenteams aus dem Burgenland und Vorarlberg standen sich im Finale erstmalig gegenüber. Die Tigers machten von der ersten Minute an Druck und ihre Taktik ging auf und die Südburgenländerinnen gingen bereits in der vierten Minute in Führung und gewannen letztendlich überlegen mit 5:1.

In der 25-jährigen Vereinsgeschichte gewannen die Tigers erstmals den österreichischen Meistertitel, zuvor holten sie bereits dreimal Silber. Das sei der letzte österreichische Titel, der dem Team noch gefehlt habe, damit sei die Tigers-Sammlung jetzt komplette, hieß es vom Verein.