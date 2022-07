Bademeister fehlen

Die personelle Situation in einigen Freibädern lässt – mitten in der Badesaison – zu wünschen übrig. Denn es fehlt an Bademeisterinnen und -meistern. Auch Michael Panacz von der Gemeinde Oberpullendorf, bezeichnete die derzeitige Lage als schwierig. Vor allem die unattraktiven Arbeitszeiten am Abend und am Wochenende schrecken viele ab, sagte er.

ORF

Aufgrund des Personalmangels müssen die vorhandenen Bademeisterinnen und -meister umso mehr arbeiten, um die Freibäder auch in Betrieb zu halten. Eigentlich wäre der Job perfekt für Studierende. Allerdings nehmen viele Gemeinden keine Saisonarbeiter. Eine Möglichkeit dem entgegenzuwirken, wäre eine Anstellung bei der Gemeinde, bei der man im Sommer Bademeister ist und im Winter andere Arbeiten verrichtet, so Panacz.