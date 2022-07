Vierter Stich für Personen über 60 sinnvoll

1,6 Prozent der burgenländischen Bevölkerung hat bislang die vierte Coronavirus-Impfung erhalten. Die Impfkoordinatorin des Landes, Tanja Stietka bemerkte momentan eine deutlich steigende Tendenz – derzeit würden knapp 4.000 Stiche verteilt, man sehe aber von Tag zu Tag mehr.

Das Land hält sich dabei an die aktuellen Vorgaben des Nationalen Impfgremiums: Laut diesem sollen sich Personen über 65 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen ab vier Monaten, besser aber ab sechs Monaten, eine weitere Auffrischungsimpfung holen – und das sei derzeit möglich in den Ordinationen des niedergelassenen Bereichs, so Stietka.

Ab Herbst ohne Buchungssystem arbeiten

Ab Mitte August stehen die Pflegeheime im Fokus der Impfkampagne. „Bereits im Mai haben wir unsere ersten Impfteams in die Pflegeheime geschickt, um die ersten Auffrischungen zu verteilen. Dadurch dass im März und April doch einige Personen positiv waren, werden wir das wiederholen und zwar in der zweiten Augusthälfte – da gibt es wieder mobile Impfteams. Die Altenwohn- und Pflegeheime können sich jederzeit durch ihren Hausarzt impfen lassen, wenn sie das wollen“, so Stietka.

Ab Herbst geht es weiter in den burgenländischen Impf- und Testzentren. Man wolle die Zeiten adaptieren und werde ohne das Buchungssystem arbeiten, damit die Personen, die sich über das Terminbuchsystem nicht anmelden können, auch die Möglichkeit haben, sehr zeitnah und niederschwellig eine Impfung zu bekommen, sagte die Impfkoordinatorin des Landes. Im Vorjahr lag das Burgenland bei den Impfungen stets im Spitzenfeld unter den Bundesländern. Die guten Impfquote möchte man auch heuer wieder erreichen. Bisher haben sich im Burgenland 1,62 Prozent der impfbaren Bevölkerung den vierten Stich geholt.

Covid-19-Infohotline

Mehr Informationen zum Impfangebot des Landes bekommen Sie unter der Telefonnummer 057 600 1035.