TZ Eisenstadt steigt auf Fernwärme um

Noch heuer soll der Umstieg des Technologiezentrums Eisenstadt von Heizen mit Gas zu Fernwärme erfolgen. Die Umbauarbeiten laufen bereits. Bis zum Start der Heizsaison im Herbst soll Heizen mit Fernwärme möglich sein. Gründe für den Umstieg sind die Lage in der Ukraine und ein möglicher Gas-Lieferstopp durch Russland. Aber auch wirtschaftliche Gründe und der Umweltschutz spielen eine Rolle.

Andere Standorte sollen folgen

„Wo andere nur reden, handeln wir im Burgenland“, so Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Nach dem Technologiezentrum Güssing, das von Anfang an auf Fernwärme setzte und jetzt Eisenstadt soll auch das Technologiezentrum Jennersdorf bald umgerüstet werden. Die weiteren Standorte in Neutal, Pinkafeld und Neusiedl am See befinden sich noch in der Evaluierungsphase, hieß es seitens der Technologiezentren Burgenland GmbH. Doch auch an diesen drei Standorten ist ein Umstieg geplant.