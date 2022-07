Weniger Firmenpleiten wegen COV-Hilfen

Im ersten Halbjahr wurden im Burgenland 99 Firmen zahlungsunfähig. Die größte Pleite mit betraf die REAL Finanz Immobilienholding mit Verbindlichkeiten von zehn Millionen Euro. Die meisten Arbeitnehmer, nämlich 110, waren von der Insolvenz der Transportfirma Alois Steiner GmbH betroffen. Gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres verdoppelte sich die Zahl der Firmeninsolvenzen – allerdings von einem sehr niedrigem Niveau aus, wie Cornelia Wesenauer vom AKV betonte.

„Vergleichen wir nämlich die Firmeninsolvenzzahlen aus dem Burgenland vom ersten Halbjahr mit einer Zeit vor Ausbruch der Coronsvirus-Pandemie, das heißt aus dem Jahr 2019 – sehen wir, dass wir eigentlich immer noch um elf Prozent unter diesem Normalniveau liegen“, so Wesenauer.

Wirtschaftskrise wird sich erst auswirken

Der Hauptgrund, warum trotz Wirtschaftskrise und Coronavirus-Pandemie keine Pleitewelle über das Land rollt, seien die staatlichen Wirtschaftshilfen. „Gehen wir davon aus, dass die eingestellt werden, oder langsam auslaufen werden – dann wird man natürlich langsam die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auch in den Insolvenzen sehen. Aber nicht so schnell und so rasch, wie es zu befürchten war“, sagte Wesenauer.

Bei den Privatinsolvenzen zeichnen die Zahlen ein ähnliches Bild. Auch sie beginnen zu steigen – plus vier Prozent gegenüber dem Vorjahr – aber auch sie liegen immer noch unter dem Vor-Coronavirus-Niveau. Die aktuelle Wirtschaftskrise wird laut AKV erst in den kommenden Jahren auf die Insolvenzen durchschlagen.