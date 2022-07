Feuerwehr: 1.000 Jugendliche im Wettstreit

Insgesamt nahmen 146 Wettkampfgruppen der Feuerwehrjugend aus dem ganzen Burgenland an den Bewerben teil. Darunter auch fünf reine Mädchen-Teams. Den Feuerwehrjugendcup konnte die Gruppe aus Weiden am See vor Pinkafeld und Landsee/Markt St. Martin für sich entscheiden. Die Wettkampfgruppe aus Weiden am See gewann auch den Silberbewerb vor Pinkafeld 1 und Neckenmarkt 1. Im Bewerb in der Bronzewertung ging die Wettkampfgruppe 1 der Feuerwehr Weiden am See vor Steinberg 1 und der Gruppe Pinkafeld 1 als Sieger hervor.

Kameradschaftliches Kräftemessen

Beim Landesfeuerwehrjugendleistungswettbewerb haben die Nachwuchsfeuerwehrmitglieder die Chance, sich kameradschaftlich miteinander zu messen. Gleichzeitig wird ihnen die Möglichkeit geboten, ihr Können der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei diesem Wettbewerb ist von der Gruppe, bestehend aus neun Mitgliedern, eine Schlauchleitung zu verlegen, ein Wassergraben zu überspringen, ein Tunnel zu durchkriechen und ein Hindernisbalken zu überlaufen.

Jugendarbeit auch in Zukunft voll fördern

Gerätekunde, die Anfertigung von im Feuerwehrdienst verwendeter Knoten und das Zielspritzen mit der Kübelspritze ergänzen den Bewerb. Abschließend ist von der Gruppe ein 400 Meter Hindernisstaffellauf zu absolvieren. „Die Leistungen der Jugendlichen waren hervorragend, darauf kann man stolz sein“, sagte Landesfeuerwehrkommandant Franz Kopf. Selbstverständlich werde man die wichtige Jugendarbeit im Feuerwehrwesen auch in Zukunft voll fördern, so Kopf.