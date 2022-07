Erfolgreiches Judo-Talent am Weg zur Spitze

Julia Sommer bringt auf der Matte nahezu jede Gegnerin zu Fall. Im vergangenen Herbst erfüllte sie sich einen lang gehegten Traum und wird in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm erstmals Staatsmeisterin- als erste Burgenländerin in diesem Jahrtausend. Ein historischer Erfolg – mit Ansage. „Ich muss sagen, ich hab das eigentlich schon in der Früh gespürt. Da war schon sowas da, dass das heute aufgehen wird“, sagte Sommer.

Auszeichnung bei der Nacht des Sports

Ihr Weg nach oben blieb nicht unbemerkt: Im Mai wurde sie bei der Nacht des Sports als Aufsteigerin des Jahres ausgezeichnet – mehr dazu Burgenländische Sportwelt feiert ihre Besten. Auf einer Bühne, die sie in ihrer Sportart sonst nur selten hat. Reich wird man im Judo nicht, deshalb plant die Rudersdorferin schon jetzt ihre berufliche Zukunft. Sie möchte Mentaltrainerin werden und studiert Psychologie.

Das sei ein Fach mit Parallelen zum Judo. „Die Judo-Werte und der soziale Umgang – das ist ja alles in der Psychologie drinnen. Wie man miteinander umgeht. Ich finde, es überschneidet sich sehr viel in diesem Sinne“, so Sommer. Das Studium absolviert Sommer in Deutschland – als Fernstudium. So kann sie sich in der Heimat auf den Sport konzentrieren.

Die Olympischen Spiele als großes Ziel

Die 21-Jährige trainiert bis zu dreimal am Tag – meist mit dem Nationalteam in Linz, oft aber auch mit ihrem Heimatverein in der Volksschule in Jennersdorf. Dort wurde der Grundstein für ihren Aufstieg gelegt, dort arbeitet die Südburgenländerin auch daran ihre Ziele zu erreichen. „Für mich gilt es jetzt eigentlich bei den European Open und den Weltcups anzuschließen, Punkte zu machen, weiter nach vorzukommen und Platzierungen zu machen. Das sind jetzt eigentlich so die nächsten Schritte“, so Sommer.

Ihr Fernziel teilt Sommer mit vielen anderen Sportlern – die Olympischen Spiele. „Das habe ich eigentlich auch schon im Kopf gehabt, als ich noch jünger war. Das war immer mein größtes Ziel“, sagte Sommer. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg für Julia Sommer, einem möglichen neuen Sportstar im Burgenland.