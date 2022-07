Ausverkauftes Lovely Days in Eisenstadt

Viele Besucherinnen und Besucher haben die Eintrittskarten jetzt zwei Jahre lang zu Hause aufgehoben. Heuer konnten sie endlich ihre Helden auf der Bühne hinter dem Eisenstädter Schloss Esterhazy feiern. Wie immer bei diesem ganz besonderen Festival lag das Hauptaugenmerk auf guter Musik von Einst.

Hervorragende Festivalstimmung im Schlosspark

So heitzen die Hitparadenstürmer Inner Circle genauso ein wie der Glamrock von The Sweet oder die Mitsing-Hymnen der Alt-Rocker Uriah Heep. Aber vor allem der Schlussakt des Tages, die legendäre Rockband Deep Purple lockte die vielen Besucher nach Eisenstadt. Unterbrochen wurde die gute Stimmung im Schlosspark auch von einem kurzen Regenschauer nicht. Kommende Woche wird im Eisenstädter Schlosspark wieder musiziert. Police-Bassist und Singer Songwriter Sting ist in Eisenstadt mit Hits wie „Englisch Men in New York“ zu Gast.