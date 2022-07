Schwarz nahm Abschied vom Parlament

In ihrer Abschiedsrede dankte Schwarz Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz dafür, dass er sie als Quereinsteigerin in die Politik geholt habe.

Lob gab es von ihr auch für die Klubobleute von Grünen und ÖVP und für alle, „die mir mehr zugetraut haben als ich mir selbst“. Die Eisenstädterin zieht sich nun aus allen parteipolitischen Funktionen zurück.

Angelobung am Montag

Von der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) gab es Glückwünsche zum Abschied. Zuvor hatte sich die Opposition eher kritisch gezeigt, Schwarz als Parteisoldatin kritisiert und an ihren Qualifikationen für die Volksanwaltschaft gezweifelt. Im Hauptausschuss des Nationalrats am Mittwoch stimmte dann aber nur NEOS gegen ihre Nominierung. Am Montag wird Schwarz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt.