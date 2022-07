Kamera in Kabine: Ermittlungen ausgeweitet

Am Dienstag war der Fall aufgeflogen, seitdem herrscht Aufregung in Deutschkreutz. In der Umkleidekabine des Fußballvereins wurde eine versteckte Kamera gefunden. Sie war so positioniert, dass auch im Duschbereich gefilmt wurde – mehr dazu in Kamera in Umkleidekabine: Vereinsmitglied im Visier. Der Verdächtige wurde als Vereinsmitglied suspendiert, auch ein Platzverbot wurde ihm erteilt.

ORF

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermittelt in zweifacher Sache gegen den Verdächtigen: wegen unbefugter Bildaufnahmen – in dem Fall drohen ihm bis zu sechs Monate Haft oder eine Geldstrafe – und auch wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger. Der Strafrahmen reicht hier von einem bis zu drei Jahren Haft. Das hänge vom Alter der gefilmten Kinder ab und davon, was der Verdächtige mit dem Bildmaterial gemacht habe, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Der nächste Schritt sei nun, die Aufnahmen auszuwerten.