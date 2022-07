Renate Kramer-Preisenhammer feierte 100. Geburtstag

Mit 100 Jahren kann Renate Kramer-Preisenhammer auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Ihr Lebensmotto war dabei stets: Das Leben genießen und den Humor nie verlieren. „Ich habe immer versucht, das Positive zu sehen und war eigentlich nie deprimiert, das war mir immer wichtig“, erzählte Kramer-Preisenhammer.

Freude am Unterrichten

Die Klavierprofessorin wuchs in Bergreichenstein im Böhmerwald, dem damaligen Sudetenland auf. Mit 17 Jahren ging sie nach Wien, um dort Klavier zu studieren und später auch zu unterrichten. „Ich hatte meinen Beruf sehr gerne, immer wenn ein Konzert aus war, habe ich überlegt, was könnte ich das nächste Mal machen. Es war mir auch eine Freude, Schülerinnen und Schüler von anderen Lehrerinnen und Lehrern zu übernehmen“, so die Pianistin.

Auch an ihrem 100. Geburtstag musiziert Renate Kramer-Preisenhammer

Zahlreiche Ständchen

Klaviermusik durfte an ihrem Geburtstag natürlich nicht fehlen. Zahlreiche ehemalige Studentinnen und Studenten spielten für ihre ehemalige Professorin. "Sie war immer eine „Grand Dame", das heißt, man war schon gut beraten, sich zu benehmen und das hat auch beinhaltet, vorbereitet zu sein“, erklärte der ehemalige Schüler Johannes Kutrowatz.

„Für mein Leben habe ich Disziplin gelernt, dass man was tun muss, wenn man etwas erreichen will und musikalisch habe ich dieses wienerische Musizieren gelernt“, so die ehemalige Schülerin Margarete Babinsky.