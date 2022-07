Kukmirn baut eine Grasski-Piste

Die Mitglieder des Skiklubs Kukmirn hatten es in den vergangenen Wintern nicht leicht. Die 400 Meter lange Piste war vorbereitet, der Schlepplift intakt, doch was meist fehlte, war der Schnee. Naheliegend, dass der Skiklub nun Grasski anbieten will. In Rettenbach finden Weltcup-Rennen statt. In Kukmirn will man zunächst die örtliche Jugend für diese Sportart interessieren.

ORF

Kaum Investitionen notwendig

Laut Obmann Rudolf Mirth sind keine größeren Investitionen nötig. „Wir müssen nur die Wiesen machen, das heißt abernten und warten, bis sie wieder angewachsen ist – und dann ist es kein Problem. Der Lift ist in Ordnung“, so Mirth. Gänzlich auf Grasski umstellen, wolle man vorerst noch nicht, weil die Piste im Winter – vorausgesetzt es gibt Schnee – ein Highlight sei, so Mirth.

ORF

Da die Grasski-Ausrüstung relativ teuer ist, will sie der Skiklub Kukmirn leihweise zur Verfügung stellen. Der Skiklub selbst besitzt zwei Paar Grasski, mit denen jeder, der will, erste Fahrversuche machen kann. In ein paar Wochen soll es soweit sein.