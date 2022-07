Zwei Luftdruckgewehre gestohlen

Nachdem die Täter ein Holzfenster aufgebrochen hatten, fanden sie in den Räumlichkeiten einen Waffenschrank und zwängten auch diesen auf, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Der Einbruch wurde zwischen Montag und Mittwoch verübt. Die Polizei konnte Spuren sicherstellen.

Einbruch auch in Wiesen

In Wiesen (Bezirk Mattersburg) wurden am Mittwoch bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Schmuck und ein Flügelhorn gestohlen. Die Täter hatten die Garagentüre aufgebrochen und gelangten so in das Haus, wo sie sämtliche Räume durchsuchten. Die Polizei konnte am Tatort Spuren sicherstellen. Der durch den Einbruch entstandene Schaden konnte vorerst nicht beziffert werden.