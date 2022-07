Eisenstadt: Baustelle auf Ruster Straße

Seit Mittwoch ist die Ruster Straße auf Höhe des Bahnübergangs einseitig gesperrt. Autofahrer, die von Trausdorf oder Siegendorf kommend ins Stadtzentrum möchten, müssen über die Industrierstraße oder die Siegfried-Marcus-Straße ausweichen.

Umleitung sorgt für Frust

Bei den betroffenen Fahrern hält sich die Begeisterung über die Umleitung in Grenzen. „Es ist schon ärgerlich wegen den derzeitigen Dieselkosten, ich muss für den Weg zu meiner Wohnung nun einen Umweg fahren“, erzählte ein Autofahrer. „Ich glaube es ist nicht so gut beschrieben, zumindest ich habe mich vorher nicht ausgekannt wie ich fahren muss“, schilderte eine Autofahrerin.

ORF

Sommerbaustellen in Eisenstadt nichts Neues

Auch in den vergangenen beiden Sommern hat es auf wichtigen Verkehrsadern der Landeshauptstadt Baustellen gegeben. Im Vergleich dazu werde der Verkehr heuer aber weniger beeinträchtigt, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

„So viele Baustellen wie in den letzten beiden Jahren wird es heuer nicht geben. Neben der größten in der Ruster Straße wird es auch noch am Domplatz eine geben. Dort kommt eine Überdachung der Haltestellen für den Stadtbus. Außerdem gibt es noch einige kleinere Baustellen. Die haben aber kaum Einfluss auf den Straßenverkehr“, so Bürgermeister Steiner. Spätestens mit Ende der Ferien ist die Ruster Straße dann wieder in beide Richtungen befahrbar.