Politik

Illedits kandidiert in Ollersdorf

Tanja Illedits (SPÖ), Frau von Ex SPÖ-Landesrat Christian Illedits, kandidiert bei den Kommunalwahlen. Sie wird in Ollersdorf für die SPÖ als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen. Sie will sich für eine bessere Zusammenarbeit aller Fraktionen im Ollersdorfer Gemeinderat einsetzen.