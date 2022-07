Umwelt

Seewinkel leidet unter Trockenheit

Kaum Winterfeuchte, wenig Niederschlag und Hitze – all das führt dazu, dass der Neusiedler See immer seichter wird und der Grundwasserspiegel noch weiter sinkt. Es fehlt an Wasser, das auch die Landwirte brauchten. Problematisch ist die Lage besonders für die Salzlacken im Nationalpark.