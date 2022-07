BFV-Vizepräsident gesperrt

Konkret handelt es sich um den Obmann des ASV Draßburg (Bezirk Mattersburg). Dieser hat im Oktober 2021, noch vor Auffliegen des Wettskandals, Probleme in seiner Mannschaft mitbekommen.

Gerüchte lösen Anschuldigungen aus

„Auf der Rückfahrt von einem Spiel wurden zwischen den Spielern Anschuldigungen ausgetauscht. Es hätte Absprachen gegeben. Mein Mandant hat das über mehrere Ecken erfahren und hat probiert, in seiner Funktion diesen Gerüchten nachzugehen. Er konnte im Endeffekt aber nicht feststellen, dass an den Gerüchten etwas dran ist. Und das hat sich auch soweit nicht aufgeklärt“, so der Anwalt des Obmann David Jodlbauer.

Fall nicht weitergeleitet

Da es eben nur bei den Gerüchten blieb hat der Obmann den Fall nicht an den ÖFB weitergeleitet. Er habe nicht für unnötige Unruhe sorgen wollen, betonte sein Anwalt. „Außerdem hat mein Mandant gedacht: Der ÖFB hat auch nicht mehr Möglichkeiten als ich. Wenn ich nichts herausfinde, wird der ÖFB wohl auch nichts herausfinden oder unternehmen“, schilderte der Anwalt.

Keine Rückkehr als Vizepräsident

Damit ist der Vereinsobmann seiner Meldepflicht nicht nachgekommen, weswegen er jetzt vom ÖFB acht Wochen von seinen Funktionen gesperrt wurde, vier davon bedingt. Ob er danach als Obmann des ASV Draßburg weitermacht ist noch offen. Seine Funktion als Vizepräsident des burgenländischen Fußballverbandes wird er definitiv nicht mehr fortführen.

„Von unserer Seite aus ist es ganz klar, dass er dieses Amt des Vizepräsidenten nicht mehr ausüben kann“, so BFV-Präsident Günter Benkö. Der gesperrte Obmann kann das Urteil laut seinem Anwalt nicht vollkommen nachvollziehen, akzeptiert es aber und wird keinen Protest einlegen.