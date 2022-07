41. Kammermusikfest in Lockenhaus

Es zählt zum Programm des Kammermusikfestes Lockenhaus, dass das Programm erst kurz vor dem Konzert bekannt gegeben wird. Das hat sich auch im fünften Jahrzehnt des Traditionsfests nicht geändert. Um die 20 Musikerinnen und Musiker proben am Ort intensiv für die Konzerte in der Pfarrkirche und auf der Burg.

Kunst steht im Vordergrund

„Das Kammermusikfest ist einzigartig, weil die Musik im Vordergrund steht. So sollte es eigentlich immer sein, aber so ist es nicht. Oft geht es bei Festivals vor allem um Publicity, Ruhm und Ehre. In Lockenhaus ist das anders, hier kommen die Leute hin um sich auszutauschen und vor allem um Musik zu machen“, so der künstlerische Leiter Nicolas Altstaedt.

Auch Festivalgründer Gidon Kremer und das Kammerorchester „Kremerata Baltica“ treten heuer beim Kammermusikfest Lockenhaus auf, ebenso wie der Pianist Fazil Say. Zehn weitere Ensembles stehen für musikalische Vielfalt. Das Motto 2022 heißt „Astralis“ und will sagen, dass wir in diesen schweren Zeiten dennoch auf eine strahlende Zukunft hoffen dürfen.