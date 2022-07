Zwölf-Lkw-Ladungen Schotter gestohlen

Durch einen im Steinbruch aufgestellten Rüttelschreiber konnte die Anzahl der Lkw-Ladungen genau registriert werden, hieß es am Mittwoch von der Polizei. Der Schotter hatte einen Wert von rund 1.500 Euro.

Weitere Einbrüche im Bezirk Oberpullendorf

Unbekannte Täter brachen am Wochenende auch in einen Container in einer Lehmgrube in Stoob ein. Daraus wurde Werkzeug und ein Notstromaggregat gestohlen. Weiters berichtete die Polizei von einem Einbruch in den Bauhof von Markt Sankt Martin. Dort wurden ebenfalls Werkzeug und Arbeitsgeräte entwendet.