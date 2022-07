Aufregung um Kamera in Umkleidekabine

Die Vereinsführung des FC Deutschkreutz, einem Verein der Fußball-Burgenlandliga, wendete sich mit einer Presseaussendung an die Öffentlichkeit. In einer der Kabinen am Sportplatz entdeckte demnach ein Spieler beim Aufräumen einen kleinen schwarzen Würfel, in dem eine Kamera versteckt ist. Die hat versteckt, Aufnahmen vom Geschehen in der Kabine gemacht.

Vereinsmitglied suspendiert

Die Vereinsleitung hat ein Vereinsmitglied suspendiert, ihm den Schlüssel abgenommen und ein umfangreiches Platzverbot erteilt. Der Verdacht sei sehr konkret, denn das Vereinsmitglied habe sich beim „Einrichten“ der Kamera, selbst gefilmt, so der Obmann des FC Deutschkreutz, Robert Strobl.

Verein bittet um Mithilfe zur Aufklärung

Der Fall wurde angezeigt. Am Dienstag übermittelte der FC Deutschkreutz schließlich eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft. Kamera und Filmmaterial wurden an die Polizei übergeben. Wie lange die Kamera schon aufgezeichnet hat, ist noch nicht klar. Zur Aufklärung bittet der Obmann alle Personen im Umfeld des FC Deutschkreutz um Mithilfe.