Chronik

Regenbogenzebrastreifen für Frauenkirchen

In der Gemeinde Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) wurde am Dienstag der erste Regenbogenzebrastreifen des Burgenlandes vor der Basilika fertiggestellt. Der Schutzweg soll ein sichtbares Zeichen für mehr Toleranz sein.