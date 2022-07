Gesundheit

Erster Pflegestützpunkt startet ab Herbst

Im Jänner hat die Landesregierung ein neues Pflegemodell präsentiert. Es soll wohnortnahe Pflege ermöglichen und sieht vor, dass es in 28 Regionen Stützpunkte geben soll, an denen eine Trägerorganisation sämtliche Pflegedienstleistungen anbietet. Im Herbst wird das Pilotprojekt in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) starten.