Reiselust trotz Ärger über Flugausfälle

Zum Beginn der Sommerferien ist heuer die Reiselust nach zwei Jahren Pandemie wieder zurückgekehrt. Vor allem Flugreisen liegen wieder verstärkt im Trend. Das macht sich auch in den Reisebüros stark bemerkbar. „Wir haben natürlich noch nicht das Niveau vor dem Coronavirus erreicht, aber wir nagen daran – also die Reiselust ist riesig groß“, sagte Reinhard Pfneisl, Büroleiter der Blaguss & Reisewelt Eisenstadt.

Immer wieder Probleme an den Flughäfen

In letzter Zeit sollten Urlauber aber nicht nur Vorfreude, sondern auch Geduld mitbringen. Aufgrund von Personalmangel bei den Airlines und an den Flughäfen kommt es vermehrt zu Verspätungen und auch Flugausfällen – mehr dazu in Weitere AUA-Flugausfälle wegen CoV-Fällen. Strandurlauber müssen sich weniger Sorgen machen, viel mehr werden Städteflüge, beziehungsweise auch Linienflüge gestrichen.

Eine Erfahrung, die auch Verena Mühl aus Buchschachen (Bezirk Oberwart) machte. Ihr Kurztrip nach Paris begann alles andere als reibungslos. „Um sieben Uhr in der Früh wäre der Flug gegangen. Der wurde dann kurz davor gestrichen. Dann haben wir einen Ersatzflug bekommen, der erst um 17.00 Uhr gegangen wäre. Wenn wir Pech gehabt hätten, dann erst um 20.00 Uhr“, so Mühl.

ORF

Bilder von den Flughäfen an solchen Tagen sorgen bei vielen Urlauberinnen und Urlaubern für Bedenken. Von einem Reise- oder Flug-Chaos will man in den Reisebüros allerdings nicht sprechen. „Ich empfinde es überhaupt nicht so. Wir haben keinen einzigen Fall gehabt, wo ein Gast irgendwo stehengelassen wurde. Natürlich, wenn es einen selbst betrifft, dann tut das weh. Aber für uns ist das keine große Sache“, sagte Pfneisl.

ORF

Buchung im Reisebüro als sicherere Variante

Glimpflich davongekommen ist am Ende auch Verena Mühl – sie buchte über ein Reisebüro – und bekam rasch Hilfe. „Die nette Dame hat uns sehr gut geholfen und schlussendlich konnten wir um 13.00 Uhr fliegen, was für uns sehr gut war, denn so konnten wir noch ein bisschen Zeit in Paris verbringen“, so Mühl.

Konsumentenschützerin zu Flugausfällen Judith-Palme-Leeb vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer spricht über die Probleme mit Flugausfällen und spricht über die Rechte der Passagiere.

„Wir kriegen sofort die Informationen von der Fluglinie, sobald es Änderungen oder Ausfälle gibt und wir helfen den Kundinnen und Kunden natürlich auch sehr gerne. Das heißt, die Sicherheit ist schon wesentlich höher, wenn der Kunde in einem Reisebüro bucht“, sagte Pfneisl. Ein weiterer Tipp von den Reisebüros: Bevor der Flieger abhebt, sollte eine Reiseversicherung abgeschlossen werden.