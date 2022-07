Frauenfußball-EM: Burgenländer im Betreuerteam

Wenn am Mittwoch im legendären Old Trafford in Manchester der Anpfiff zur Europameisterschaft erfolgt, werden auch zwei Burgenländer an der Seitenlinie stehen. Co-Trainer und Videoanalyst Christoph Witamwas und Physiotherapeut Sebastian Pinterits brennen schon auf das Turnier im Mutterland des Fußballs.

Vorfreude enorm groß

„Die Freude ist riesengroß und wir freuen uns auf die EM, auf tolle Stadien, auf spannende Spiele – und natürlich erfüllt uns das mit Stolz, wenn wir unser Land bei der Europameisterschaft vertreten dürfen“, so Christoph Witamwas. „Ich habe das Glück gehabt, dass ich 2017 dabei war. Das war für mich natürlich ein enorm großes Event und jetzt ist es halt nochmal wahrscheinlich eine Schippe, die draufgelegt wird in England und deswegen freuen sich, glaube ich, alle schon sehr darauf“, sagte Sebastian Pinterits.

Team könnte überraschen

Das Old Trafford wird mit 75.000 Fans ausverkauft sein. Die Partie gegen die Gastgeberinnen aus England ist aber nicht der einzige harte Brocken für das ÖFB-Team. In Gruppe A warten zudem noch Nordirland und Norwegen.

Die Gruppe sei nicht einfach, aber vor allem bei Großereignissen, bei Turnieren, sei immer für Spannung gesorgt und natürlich könne das Team überraschen – bei einer Europameisterschaft sei immer vieles möglich, meinte Witamwas. Das Auftaktspiel der Frauen-Fußball Europameisterschaft zwischen England und Österreich wird am Mittwoch ab 20.15 Uhr live in ORF eins übertragen.