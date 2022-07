Mühle: Baustellenparty mit den Tiger Lillies

Von der Baustelle in der Cselley Mühle war an diesem Wochenende so gut wie gar nichts zu sehen. Gut versteckt haben sie die Veranstalter für ihre kleines aber feines Publikum, das sich freut, die heiligen Hallen wieder betreten zu dürfen. „Es hat jetzt eine Phase gegeben vom Traurigsein, weil wir nicht gewusst haben, ob es jetzt vorbei ist, oder ob es wieder anfängt. Und das ist jetzt aber der Beweis, dass es weiter geht“, so Musiker Thomas Andreas Beck aus Breitenbrunn.

The Tiger Lillies live auf der Bühne

Die neue Ära im Stadl hat das provokante Trio „The Tiger Lillies“ eingeläutet, für die das Baustellenflair gerade schräg genug ist. „Also ich kenne die Tiger Lillies schon recht lange und den Martyn Jacques, und ich wusste, dass ihm sowas gefällt, weil sie spielen an den skurrilsten Örtlichkeiten. Da ist eine Baustelle im Ranking wohl recht weit oben“, so Lukas Hüller, der künstlerische Leiter der Cselley Mühle.

Gänsehautmomente im neuen großen Saal

Die Neugier der Besucherinnen und Besucher war jedenfalls geweckt, denn die bekannten Tiger Lillies treten mit clownesken Masken auf und sorgen mit ihren makaberen Texten über Gängster Morde oder Perversion für Gänsehaut. „Wenn ich auf die Bühne gehe und die Leute mich ansehen, dann denken sie, dass ich verrückt bin. Und sie haben wahrscheinlich sogar recht. Vielleicht hat mich meine Mutter einmal als Kind fallen gelassen, wer weiß?“, so Sänger und Mastermind Martyn Jacques.

Stoff für seine tragischen Songs liefert ihm jedenfalls auch seine Kinderheit durch das Aufwachsen in einem Bordell. Und durch die einzigartige Falsettstimme erklingt auch jedes noch so grausliche Detail von Mörder „Mack the Knife“ in Anlehnung an die Dreigroschenoper fast liebevoll.

Gelungener Auftakt für die weitere Zukunft

Für die Veranstalter, Mario und Ulrike Müller, ein gelungener Auftakt für die weitere Zukunft der Cselley Mühle als Kulturlocation. „Unser neues Motto ist ja gib dir die Mühle. Jetzt ist das ganze zwar ein wenig improvisiert, aber es ist der erste Schritt, dass man die Leute wieder herbringt und ihnen die Mühle näherbrint“, so Mario Müller. Dieses kleines Fest ist nur der Vorgeschmack auf eine neue Ära, die ein breites Publikum ansprechen will und wo Traditionelles und Schräges seinen Platz haben werden.