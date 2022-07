Startschuss für SPÖ-Sommertour

Der Burgenländische Landtag befindet sich, nach seiner letzten Sitzung vergangene Woche, in der Sommerpause – mehr dazu in Landtag beschloss Novellen zu Kinderbetreuungs- und Kehrgesetz. Gerade jetzt vor den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 2. Oktober sind die Parteien aber weiter unterwegs. Die SPÖ Burgenland hat am Montag mit ihrer Sommertour durch die burgenländischen Bezirke begonnen.

Betriebs- und Veranstaltungsbesuche geplant

Startschuss war am Montag im Bezirk Oberwart. Auf dem Programm stehen unter anderem Betriebs- und Veranstaltungsbesuche. Dabei würden Gespräche im Vordergrund stehen, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Man wolle im Rahmen der Tour mit mehr als 3.000 Burgenländerinnen und Burgenländern in Kontakt treten.

ORF

SPÖ will über Themen informieren

„Wir wollen sie über ganz wichtige Themen informieren, etwa über Maßnahmen gegen die Teuerung, wie zum Beispiel den Heizkostenzuschuss. Wir wollen aber auch über Mindestlohn, leistbares Wohnen und das Thema Pflege sprechen. Das ist die große Aufgabe und wir freuen uns auch schon. Jetzt geht es los. Wir können mit vielen Menschen bei unterschiedlichen Veranstaltungen plaudern und sie informieren“, so Hergovich beim Startschuss in Oberdorf.