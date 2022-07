Textfunken: Humorvolle Texte gesucht

Humorvoll zu schreiben, zählt zu den Königsdisziplinen der Literatur. Denn mit Schmäh zu formulieren, ist immer auch eine Gratwanderung. Beim ORF Burgenland-Literaturwettbewerb „Textfunken“ werden Texte mit Witz gesucht, denn Ernst sein ist nicht alles.

Schmäh und Humor im Fokus

„Ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass wir den Humor nicht verlieren – egal in welcher Situation. Denn Humor öffnet den Geist. Probleme lassen sich da ein bisschen leichter lösen. In diesem Sinne freuen wir uns auf sehr viele offene, witzige und lustige Texte“, so ORF-Burgenland-Programmchefin Ursula Hofmeister.

Die Form folgt in dieser heiteren Disziplin dem Inhalt und ist frei – es kann eine Kurzgeschichte sein, ebenso wie ein Gedicht, Essay, Slam Poetry, Groteske oder etwa eine Miniatur.

Bis Ende September einsenden

Apropos Miniatur – der Siegertext des Vorjahres ist jetzt in der Textfunken-Broschüre nachzulesen, genauso wie alle Finaltexte des Wettbewerbs 2021 zu 100 Jahre Burgenland. Auch in diesen Texten finden sich übrigens einige Geschichten mit Schmäh.

Wer literarisches Lesevergnügen verbreiten möchte, kann bis Ende September bei dem Literaturwettbewerb „Textfunken“ einsenden. Der Siegertext wird von einer professionellen Stimme präsentiert und im Radio ausgestrahlt.